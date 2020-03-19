18 марта в Нежинской городской больницы доставили 38-летнюю женщину с симптомами ОРВИ. Также у больной было затрудненное дыхание и кашель. У нее подозревают коронавирус.

Главный врач Александр Костырко прокомментировал состояние пациентки.

Он отметил, что сейчас женщина в удовлетворительном состоянии и признаков ОРВИ у нее нет, но есть запах алкоголя и ее беспокоит похмельный синдром.

— Она находится в боксе инфекционного отделения. Медицинские работники, приняли все необходимые меры. Больная пробудет там до получения результатов материалов, которые мы отправили в Киев, — отмечает он.

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Больная женщина — жительница Нежина. 18 марта она обратилась за медицинской помощью и жаловалась на плохое самочувствие: двое суток держится высокая температура. Также она сообщила, что несколько дней назад вернулась из Италии.

После осмотра установили, что температура в норме, но есть кашель. У больной взяли все необходимые анализы, однако окончательный результат будет только через неделю.

Напомним, по состоянию на 19 марта в Украине заболели 16 граждан, двое из них умерли. Карту распространения коронавируса в Украине можно найти в материале Фактов ICTV.