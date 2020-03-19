Клиника Пальчевского предлагает тесты на коронавирус за 16 тыс гривен

Частная клиника Андрея Пальчевского Евролаб предлагает тесты на выявление нового коронавируса по довольно высокой цене.

Так, на сайте указано, что экспресс-тест стоит 1500 грн. Результаты получат через полчаса.

Тесты на коронавирус, которые делают в течение 4 дней, стоят 16 тыс. грн. Однако на данный момент они не проводятся.

Такие цены возмущают клиентов клиники.

Журналист издания Новое время Дмитрий Бобрицкий отметил, что это в 9 раз дороже, чем аналогичный тест в Германии.

— Когда оптовая стоимость экспресс-тестов на рынке — 300-400 грн, а в Германии стоит около 60 евро (в 9 раз дороже), — написал он.

Также журналист добавил, что это все выглядит как прибыль на панике.

— Люди, подогретые паникой и рекламой, перепрыгивают семейных врачей, летят в Евролаб и делают космически дорогие или ненужные тесты!

Читайте: Украинский бизнес во время коронавируса: какие сервисы и услуги стали бесплатными

Бобрицкий также отметил, что экспресс-тесты не позволяют выявить коронавирус на первой неделе инфицирования.

— На сайте Евролаба указывается, что экспресс-тест выявляет именно Covid-19. Однако из открытых источников известно, что экспресс-тест способен диагностировать новый коронавирус только по опосредованным показателям и не может обнаружить именно новий Covid-19 на первой неделе инфицирования. По сути, сейчас происходит обман потенциальных пациентов, по крайней мере на сайте! — добавил он.

Сайт Факты ICTV узнал, что в других частных клиниках нет доступных тестов на коронавирус и они перенаправляют людей в государственные учреждения.

Напомним, в государственных медицинских учреждениях тесты проводят БЕСПЛАТНО.

В случае выявления у себя симптомов коронавируса, немедленно обратитесь к семейному врачу.

Если у вас нет семейного врача, позвоните на горячую линию Национальной службы здоровье Украины — 1677.

Ранее мы рассказывали, где пройти тест на коронавирус в Киеве и регионах.