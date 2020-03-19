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Факты / Украина

Результаты теста скрыли. Что известно о третьем больном коронавирусом в Киеве

В Киеве зафиксировали третий случай заболевания на коронавирус у 50-летнего киевлянина, который недавно посещал Швейцарию.

— Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерство здравоохранения, ни Центр общественного здоровья, — заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

— Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции, и получает лечение под наблюдением врачей, — отметил Кличко.

Ранее Факты ICTV писали, что мэр Житомира подтвердил первый случай коронавируса в городе. До этого в Радомышле летняя женщина умерла от Covid-19.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса, два из них — летальные.

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