Салтовский мясокомбинат приостанавливает поставки посредникам

В Салтовском мясокомбинате заявили о резком росте спроса на продукцию, жалобах на отсутствие свежего мяса в супермаркетах и на рынках. В сообщении предприятия указывается, что из-за дефицита произошел значительный скачок цен на мясо в торговых точках.

В связи с ситуацией предприятие временно приостанавливает поставки свежего мяса посредникам, чтобы обеспечить бесперебойную работу фирменных магазинов.

— Участились случаи неадекватного, преступного роста цен на нашу продукцию на рынках и в торговых точках, – заявил директор Салтовского мясокомбината Михаил Бондаренко.

Кроме временной приостановки поставок посредникам, мясокомбинат, начиная с 20 марта 2020 года, увеличит объем производства в 1,5 раза. Весь объем производства будет направлен на 600 магазинов фирменной сети.

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— Мы не вводим лимиты на продажу в одни руки. С сегодняшнего дня наши производственные мощности работают на полную силу, а логистика готова к увеличению частоты поставок, – подчеркнул Михаил Бондаренко.

Салтовский мясокомбинат – одно из самых больших предприятий в области мясопереработки, производства колбас и мясных деликатесов Украины. Фирменная сеть формата “у дома” насчитывает более 600 магазинов в Киеве, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Полтаве, Каменском, Никополе, Миргороде, Чернигове, Бердянске.

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