18 марта нардеп из депутатской группы Доверие Сергей Шахов сообщил, что результат анализа на коронавирус, который у него взяли, оказался положительным.

Это означает, что Шахов болен новым типом коронавируса Covid-19. Он стал первым народным депутатом, который подхватил эту инфекцию.

Факты ICTV рассказывают, когда мог заразиться нардеп, и кто пойдет в самоизоляцию.

Предпосылки заражения

Сергей Шахов рассказал, что недомогание он почувствовал три дня назад. Тогда у него поднялась температура до 38°С.

Нардеп обратился к врачам, чтобы проверить, не заболел ли он гриппом. Результаты анализов были отрицательными.

Уже на следующий день народный депутат решил еще раз вызвать врачей, чтобы они провели осмотр, и настоял и том, чтобы у него взяли анализ на коронавирус Covid-19.

Считается, что Шахов мог заболеть коронавирусом во время поездки во Францию, где, по предварительным данным, зафиксировали 7 706 случаев заражения инфекцией.

Его поездка длилась с 8 до 11 марта. Сейчас ожидается подтверждение диагноза в государственной лаборатории.

С кем контактировал народный депутат

По возвращении в Украину Сергей Шахов присутствовал на заседании Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, которое состоялось 12 марта.

Сам Шахов рассказал, что тогда был только на заседании указанного комитета и не заходил в сессионный зал.

Кроме него, в комитете работают 15 народных депутатов:

Олег Бондаренко (Слуга народа);

Зиновий Андреевич (Слуга народа);

Леся Василенко (Голос);

Андрей Задорожный (Слуга народа);

Степан Ивахив (За будущее);

Елена Криворучкина (Слуга народа);

Игорь Кривошеев (Слуга народа);

Анжелика Лабунская (Батькивщина);

Александр Мариковский (Слуга народа);

Кирилл Нестеренко (Слуга народа);

Юлия Овчинникова (Слуга народа);

Эдуард Прощук (Слуга народа);

Александр Фельдман (Оппозиционная платформа — За жизнь);

Павел Якименко (Слуга народа);

Антон Яценко (За будущее).

По предварительной информации, 12 марта на заседании отсутствовали Ивахив, Яценко и Нестеренко. Если теория о заболевании Шахова коронавирусом во Франции подтвердится, то, потенциально, другие члены комитета могли заболеть.

Даже, если никто из народных депутатов в тот день не заболел, следует помнить, что вирус может жить примерно 1-3 суток на различных поверхностях.

Однако, эта информация не окончательная. То есть, в зависимости от поверхности, коронавирус может жить дольше или меньше (его можно уничтожить с помощью дезинфекции). Радует тот факт, что нардеп не заходил в сессионный зал.

Также известно, что Шахов говорил с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Верховную Раду и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Опять же, если считать, что народный депутат подхватил вирус именно во время поездки во Францию, то вариант того, что президент и премьер-министр могли заразиться от него Covid-19 отпадает.

Сейчас сотрудники Министерства здравоохранения выясняют, с кем контактировал Шахов после возвращения. Также проведут санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, где работал политик.

Кто пойдет в самоизоляцию

Председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко заявил, что в самоизоляцию отправятся все члены комитета.

Такое решение принято для того, чтобы предотвратить возможное распространение заболевания.

Пока ни у одного из народных депутатов из указанного комитета не наблюдаются признаки заболевания, тесты до появления симптомов также не будут сдавать.

Однако, большинство из этих нардепов были на заседании Верховной Рады 17 марта. Если тогда они уже были носителями заболевания, то могли заразить других.

Сам Шахов не был зарегистрирован на заседании, поэтому существует и возможность того, что никто, кроме него, больше не подхватил коронавирус.

Кроме того, в самоизоляцию пойдет народный депутат Ярослав Юрчишин (Голос), который принял такое решение из-за того, что был с Шаховым на эфирах 12-13 марта.

Другие народные депутаты и чиновники не заявляли о своих планах по самоизоляции.

Фото: Сергей Шахов