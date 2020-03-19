Начиная с 20 марта, по всей Украине оперативники на спецавтомобилях ГСЧС будут информировать людей о соблюдении карантина.

Просьба прислушиваться к правилам карантина будут звучать из громкоговорителей.

В среду, 19 марта, такие мероприятия уже были проведены в Киеве.

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— Мы будем настойчиво рекомендовать гражданам без крайней необходимости не покидать свои места проживания. Дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасательная служба призвала не посещать людные места, поддерживать социальную дистанцию ​​и позаботиться о своей семье, в частности, о пожилых людях, которые находятся в зоне риска заболеваемости.

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 21 случай инфицирования Covid-19. Факты ICTV следят за обновлениями и публикуют последние новости и все, что нужно знать о коронавирусе в Украине.