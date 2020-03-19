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Факты / Украина

Общались с умершей от Covid-19. На Житомирщине у пары обнаружили пневмонию

В Житомирский области у супружеской пары диагностировали пневмонию. Мужчина и женщина ранее контактировали с умершей от коронавируса из Радомышля.

Начальник управления охраны здоровья Житомирской ОГА Николай Суслик рассказал, что супруги из Брусилова 8 марта общались с жительницей Радомышля, а через 2 дня заболели. Однако пара никому не сообщила о своем состоянии и занималась самолечением.

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19 марта их самочувствие ухудшилось и они обратились к медикам, которые диагностировали пневмонию.

У пары взяли анализы на коронавирус, результаты которых будут известны позже.

Ранее Факты ICTV писали, что мэр Житомира подтвердил первый случай коронавируса в городе. До этого в Радомышле летняя женщина умерла от Covid-19.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса, два из них — летальные.

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