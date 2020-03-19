В Житомирский области у супружеской пары диагностировали пневмонию. Мужчина и женщина ранее контактировали с умершей от коронавируса из Радомышля.

Начальник управления охраны здоровья Житомирской ОГА Николай Суслик рассказал, что супруги из Брусилова 8 марта общались с жительницей Радомышля, а через 2 дня заболели. Однако пара никому не сообщила о своем состоянии и занималась самолечением.

Читайте: Результаты теста скрыли. Что известно о третьем больном коронавирусом в Киеве

19 марта их самочувствие ухудшилось и они обратились к медикам, которые диагностировали пневмонию.

У пары взяли анализы на коронавирус, результаты которых будут известны позже.

Ранее Факты ICTV писали, что мэр Житомира подтвердил первый случай коронавируса в городе. До этого в Радомышле летняя женщина умерла от Covid-19.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса, два из них — летальные.