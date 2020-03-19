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Факты / Украина

В Черновицкой области зафиксировали еще пять случаев коронавируса

В Черновицкой области коронавирус обнаружили еще в пяти человек. Количество инфицированных в регионе возросло до 15 человек.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук отметил, что среди новых инфицированных есть не только те, кто вернулись из-за границы, но и люди, которые контактировали с больными в Украине.

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— Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано пять новых случаев инфицирования коронавирусом. Пациенты изолированы, их состояние стабильное, — отметили в Минздраве.

Так, в Украине по состоянию на 23.30 19 марта зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, три из которых — летальные.

Также 19 марта в Днепропетровской области зафиксировали два первых случая заболевания на коронавирус. Пациенты недавно вернулись из-за границы.

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