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Факты / Украина

У жены нардепа Шахова подтвердили коронавирус

Жена народного депутата Сергея Шахова получила положительный результат на коронавирус.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Шахова, у нее два дня была температура, поэтому провели исследования — и выяснилось, что у женщины тоже вирус.

Читайте: Второй случай коронавируса зафиксирован в Киевской области

Также он добавил, что состояние жены удовлетворительное и коронавирус перетекает в легкой форме.

Напомним, раньше мы писали, что нардеп Сергей Шахов заразился коронавирусом. Недавно он вернулся из Франции.

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