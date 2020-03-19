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Факты / Украина

В Киеве зафиксировали еще один случай коронавируса

В Киеве зафиксирован новый случай коронавируса.

Об этом сообщили в Минздраве.

— 19 марта лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования Covid-19: один случай в г. Киеве, еще один — в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, — отмечает Минздрав.

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Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса, два из них — летальные.

Ранее мэр Житомира подтвердил первый случай коронавируса в Житомире. До этого в Радомышле летняя женщина умерла от Covid-19.

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