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В Житомире зафиксировали первый случай коронавируса

В Житомире обнаружили первый случай коронавируса.

Об этом сообщил городской глава Сергей Сухомлин.

Больным оказался 56-летний мужчина, который недавно вернулся из Австрии.

— Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у этого человека, — отметил Сухомлин.

Читайте: В Черновицкой и Житомирской областях вводится режим чрезвычайной ситуации

Сейчас состояние больного удовлетворительное.

Напомним, первый случай коронавируса в Житомирской области зафиксировали 12 марта в Радомышле у пожилой женщины. На следующий день пациентка умерла.

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