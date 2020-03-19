Пандемия коронавируса заставляет общество приспосабливаться к новым реалиям и учиться жить совсем в другом мире.

Из-за введения карантина, закрытия границ и ограничительных мер как крупные корпорации, так и малый бизнес сегодня страдают от убытков.

Одни занимаются благотворительностью, помогают обществу бороться с коронавирусом и инвестируют в будущее своей компании, поддерживая имидж, другие — зарабатывают на панике.

Как украинский бизнес приспосабливается к жизни во время карантина, какие услуги украинцы могут получить бесплатно и как провести время онлайн с пользой — в материале Фактов ICTV.

Посылки, кэшбек и няни

Ряд крупных украинских компаний сделал бесплатными свои услуги.

Укрпочта и Новая почта отменили плату за хранение посылок клиентов до конца карантина. В обычном режиме компании начисляют плату на пятый день их пребывания в отделении.

и отменили плату за хранение посылок клиентов до конца карантина. В обычном режиме компании начисляют плату на пятый день их пребывания в отделении. Украинские мобильные операторы — Киевстар, Vodafone и Lifecell — объявили о бесплатных звонках в роуминге на номера государственных горячих линий насчет распространения коронавируса, чтобы помочь гражданам за рубежом связаться с посольством для возвращения домой.

и — объявили о бесплатных звонках в роуминге на номера государственных горячих линий насчет распространения коронавируса, чтобы помочь гражданам за рубежом связаться с посольством для возвращения домой. Киевский сервис поиска нянь Parasolka в случае необходимости бесплатно поможет с присмотром за ребенком, если родителей госпитализируют с коронавирусом.

в случае необходимости бесплатно поможет с присмотром за ребенком, если родителей госпитализируют с коронавирусом. Приспосабливаются и сервисы доставки еды, которые в условиях закрытых учреждений стали еще популярнее. Они предлагают своим клиентам бесконтактную доставку — курьер просто оставит заказ в оговоренном месте, например, под дверью. Некоторые, в частности Uber Eats, предоставляют свои услуги бесплатно.

А Monobank под девизом Нескучной вам самоизоляции возвращает 20% кэшбека от покупок в онлайн-магазинах PlayStation Store, Xbox Microsoft Store, Netflix, MEGOGO, Pornhub, Brazzers, AppStore и Google Play. Все для домашнего досуга.

Тренируй мозг и тело

В связи с распространением заболевания все, кто имел возможность перевести своих сотрудников на удаленную работу, сделал это. Поэтому люди больше времени проводят онлайн, сидя дома. Соответственно, адаптируется и бизнес.

Так, платформа дистанционного обучения Coursera открыла бесплатный доступ к 3,8 тыс. своих курсов.

Украинский аналог Prometheus тоже не отстает — он предлагает бесплатно пройти более 100 онлайн-курсов и тренингов разнообразного направления — по английскому, критическому мышлению, здоровому питанию и т. д.

Издательства помогают своим читателям не скучать дома. Наш Формат открыл бесплатный доступ к 10 электронным книгам на время карантина. Среди них, в частности, такие бестселлеры, как Черный лебедь Насима Талеба или Цивилизация Нила Фергюсона.

Но онлайн тренировать можно не только мозг, но и тело. Поскольку спортивные залы тоже вынуждены были закрыть свои двери, большинство сегодня предлагает тренировки в сети. Так, киевская школа йоги ежедневно проводит занятия в прямом эфире, а харьковчане записывают видеоуроки по воркауту и ​​выкладывают их на YouTube.

Онлайн-тренировки проводят и звезды, в частности Настя Каменских.

Концерты и путешествия — тоже онлайн

Максимальная минимизация большого скопления людей заставляет артистов отменять или переносить свои концерты во всем мире. 18 марта даже объявили о перенесении на следующий год песенного конкурса Евровидение.

Но певцы не скучают и собирают виртуальные стадионы, проводя онлайн-концерты. Вчерашний вечер можно было провести с Робби Уильямсом, который в прямом эфире в Instagram пел свои хиты акапельно. Онлайн также были замечены Coldplay, украинский Hardkiss, а также Джон Ледженд.

Кроме того, теперь можно бесплатно посмотреть архивы Венской оперы или Берлинской филармонии.

Онлайн-туризм — это тоже о новой реальности, в том числе и в Украине. Отечественные музеи ввели виртуальные туры.

Бизнес не равнодушен

Бизнес со всего мира сегодня сплотился. Facebook предоставляет бесплатно свою площадку для размещения рекламы Всемирной организации здравоохранения, люксовый бренд Louis Vuitton на своих парфюмерных заводах производит антисептики, а крупнейшие корпорации жертвуют десятки миллионов для борьбы с коронавирусом.

Украинские компании также консолидировались, чтобы помочь государству справиться с вызовами.

Закупать тесты на коронавирус помогают Интерпайп, инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, а также ее акционеры Елена и Виктор Пинчук — они выделили на это $2 млн.

Новая почта, к слову, дала 25 млн грн на закупку необходимого оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в больницах.

— Сейчас главное: не допускать паники, быть гибкими, быстро реагировать, по возможности обеспечивать бесперебойность бизнеса, а также быть рядом с людьми, — рассказывает Фактам ICTV Андрей Здесенко, основатель и CEO корпорации Биосфера.

Его компания — крупнейший производитель и дистрибьютор товаров для ухода за домом и личной гигиены. Здесенко рассказывает, они уже купили аппарат ИВЛ для одной из областных больниц, а также поставляют в медицинские учреждения необходимые материалы:

— Мы отправляем дезинфицирующие средства и необходимые гигиенические расходные материалы клиникам, а с каждой новой партии одно из наших бизнес-направлений передаст часть санитайзеров в благотворительный фонд Таблеточки.

Помощь от государств

В условиях кризиса большинство стран принимает меры, чтобы удержать экономики и помочь частному сектору удержаться на плаву.

Французские предприниматели получат отсрочку по уплате налогов и выплат в социальные фонды. Италия увеличивает гарантийный фонд для кредитования малого и среднего бизнеса. Великобритания также снижает налоги и выдает кредиты малому бизнесу.

Верховная Рада Украины, со своей стороны, приняла антикризисный законопроект №3220, который будет способствовать поддержке бизнеса и минимизировать последствия кризиса. Так, с 1 марта по 30 апреля ФЛП, фермеры и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, освобождаются от уплаты ЕСВ. Также в этот период не нужно платить налог на землю и недвижимость.

Но, даже не смотря, на это бизнес сходится во мнении — украинским предпринимателям точно будет не легко.

— Для кого-то это новые возможности и сверхприбыли, для кого-то — полный коллапс, и если нет подушки безопасности — крах, — говорит предприниматель Михаил Изюмский.

В этой ситуации следует быть проактивным, добавляет он — заделывать дырки и сооружать костыли ко всем бизнес-процессам, которые ковыляют, или же набраться смелости, посмотреть в глаза непредсказуемости и начать действовать на опережение.

Коронавирус меняет нашу реальность — он формирует новую ментальность людей, заставляет нас пересматривать привычки, а также влияет на экономику всего мира.

Лилия Ященко