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Факты / Украина

В Ивано-Франковской области женщина умерла от коронавируса

В Ивано-Франковской области 19 марта зафиксирована смерть от коронавируса.

Коронавирус был обнаружен у 56-летней жительницы города Ивано-Франковска.

Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии 18 марта. Долгое время она занималась самолечением и поздно обратилась к медикам. Женщина умерла до получения результатов теста на Covid-19.

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Напомним, и. о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федоров рассказал, что 17 марта в областной клинической больнице умерла 56-летняя женщина с подозрением на коронавирус. Все образцы были отправлены на исследование.

По его словам, женщина заболела еще 13 марта, а к врачам обратилась только 15 марта. От предложенной госпитализации отказалась.

Источник: Минздрав

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