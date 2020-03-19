В Ивано-Франковской области 19 марта зафиксирована смерть от коронавируса.
Коронавирус был обнаружен у 56-летней жительницы города Ивано-Франковска.
Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии 18 марта. Долгое время она занималась самолечением и поздно обратилась к медикам. Женщина умерла до получения результатов теста на Covid-19.
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Напомним, и. о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федоров рассказал, что 17 марта в областной клинической больнице умерла 56-летняя женщина с подозрением на коронавирус. Все образцы были отправлены на исследование.
По его словам, женщина заболела еще 13 марта, а к врачам обратилась только 15 марта. От предложенной госпитализации отказалась.
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