Шаг 1. Определяем, можно ли расторгнуть брак
Перед тем, как оформить развод в Украине, нужно убедиться, что вы имеете на это право. В соответствии с нашим законодательством, расторгнуть брак нельзя в случае беременности жены, а также в течение 1 года с момента рождения ребенка.
Однако есть исключения. Брак будет расторгнут в трех ситуациях: если один из супругов совершает противоправные действия в отношении другого, если в свидетельстве о рождении не фигурирует имя мужчины в графе отец и если отцом зачатого/рожденного ребенка признан другой мужчина.
Шаг 2. Устанавливаем, в какой орган обращаться – в ЗАГС или в суд
В соответствии со ст. 105 Семейного кодекса Украины, оформление разводов находится в компетенции двух госорганов: ЗАГСа и суда. В ЗАГС по месту регистрации (прописки) следует обращаться парам, у которых нет детей младше 18 лет при условии, что оба супруга согласны расторгнуть брак.
И обратная ситуация: если один из супругов не хочет разводиться или есть общие дети младше 18 лет, следует сразу обращаться в районный суд по месту прописки.
Недавно в Минюсте анонсировали, что в скором времени украинцы смогут оформлять развод у нотариусов. Однако точные сроки такого нововведения пока не озвучены.
Шаг 3. Подаем заявление в ЗАГС (для оформления развода через ЗАГС)
Семейной паре необходимо обратиться в районный ЗАГС по месту прописки одного из супругов и предоставить следующие документы:
- оригинал свидетельства о браке;
- паспорта обоих супругов;
- заявление о расторжении брака.
В соответствии с Семейным кодексом, существует два вида заявлений о расторжении брака, которые подают в ЗАГС:
- заявление о расторжении брака семейной пары, которая не имеет детей (заполняется в подавляющем большинстве случаев);
- заявление о разводе в соответствии со ст. 107 СКУ.
Второй вариант заполняется, когда один из супругов признан недееспособным или пропавшим без вести. В таком случае к указанному выше перечню документов потребуется приложить постановление суда о признании человека недееспособным или без вести пропавшим.
Примеры заявлений о расторжении брака можно найти на Едином государственном портале административных услуг.
Можно ускорить процесс подачи заявления. В Украине работает веб-портал Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Здесь можно в онлайн-режиме записаться на прием в ЗАГС в удобное для вас время.
В 2020 году вступило в силу еще одно нововведение. Теперь само заявление о расторжении брака можно подавать через интернет на сайте Единого государственного портала административных услуг.
Шаг 4. Ждем решения о расторжении брака (для оформления развода через ЗАГС)
По истечению одного месяца с момента подачи документов в ЗАГС процедура будет оформлена юридически и супруги получат свидетельство о расторжении брака.
Людям специально дается время (один месяц), чтобы они могли еще раз обдумать свое решение. Если в течение месяца супруги отзовут заявление, брак будет считаться действительным и это не повлечет дополнительных финансовых вложений.
Шаг 5. Подаем исковое заявление о расторжении брака в суд (для оформления развода через суд)
Бракоразводный процесс через суд начинается с подачи искового заявления. Его составляет инициатор развода.
Как правило, срок судебного процесса составляет несколько месяцев. Точно установленного времени здесь нет. Нередко юристы затягивают процесс на долгие месяцы.
При обращении в суд один из супругов должен подать:
- исковое заявление о разводе в двух экземплярах;
- письменный договор о том, с кем будут проживать дети;
- квитанцию об оплате судебного сбора;
- оригинал свидетельства о браке;
- паспорт истца;
- ИНН истца;
- свидетельство о рождении на каждого ребенка.
Пример искового заявления о расторжении брака.
Учтите, что в судах существуют дни приема и регистрации исковых заявлений. Рекомендуем заранее узнать эту информацию.
Шаг 6. Подаем исковые заявления о разделе имущества и о взыскании алиментов (для оформления развода через суд)
В ходе судебного процесса бывшим супругам предстоит решить, с кем будут проживать дети, как будет разделено имущество, какой порядок уплаты алиментов. Если люди не придут к взаимному согласию, за них эти вопросы решит суд.
Вы вправе подавать исковые заявления о разделе имущества и о взыскании алиментов. Это можно делать одновременно с подачей искового заявления о расторжении брака или позже, в том числе после завершения бракоразводного процесса.
Каждый из супругов имеет право на 1/2 всего имущества, нажитого в браке, независимо от того, кто приносил в семью больший доход.
Размер алиментов регулируется Семейным кодексом Украины. Законодательно установлено, что выплаты не могут быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
В 2020 году минимальный гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет составит:
- с 1 января 2020 года – 889,5 грн;
- с 1 июля 2020 года – 929,5 грн;
- с 1 декабря 2020 года – 960,5 грн.
Для детей от 6 до 18 лет:
- с 1 января 2020 года – 1 109 грн;
- с 1 июля 2020 года – 1 159 грн;
- с 1 декабря 2020 года – 1 197,5 грн.
Семейный кодекс регулирует процент от дохода, который должен выплачивать родитель на несовершеннолетнего ребенка:
- на одного ребенка – 1/4 дохода;
- на двух детей – 1/3 дохода;
- на трех и более детей – 1/2 дохода.