PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Как оформить развод в Украине: куда обращаться и какие документы нужны
Факты / Украина / Общество
Как оформить развод в Украине: куда обращаться и какие документы нужны
Как оформить развод в Украине: куда обращаться и какие документы нужны

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как оформить развод. Мы расскажем, в какие госучреждения обращаться, какие документы подготовить, как происходит раздел имущества и начисление алиментов, а также сколько времени занимает бракоразводный процесс.

Шаг 1. Определяем, можно ли расторгнуть брак

Перед тем, как оформить развод в Украине, нужно убедиться, что вы имеете на это право. В соответствии с нашим законодательством, расторгнуть брак нельзя в случае беременности жены, а также в течение 1 года с момента рождения ребенка.

Однако есть исключения. Брак будет расторгнут в трех ситуациях: если один из супругов совершает противоправные действия в отношении другого, если в свидетельстве о рождении не фигурирует имя мужчины в графе отец и если отцом зачатого/рожденного ребенка признан другой мужчина.

Шаг 2. Устанавливаем, в какой орган обращаться – в ЗАГС или в суд

В соответствии со ст. 105 Семейного кодекса Украины, оформление разводов находится в компетенции двух госорганов: ЗАГСа и суда. В ЗАГС по месту регистрации (прописки) следует обращаться парам, у которых нет детей младше 18 лет при условии, что оба супруга согласны расторгнуть брак.

И обратная ситуация: если один из супругов не хочет разводиться или есть общие дети младше 18 лет, следует сразу обращаться в районный суд по месту прописки.  

Недавно в Минюсте анонсировали, что в скором времени украинцы смогут оформлять развод у нотариусов. Однако точные сроки такого нововведения пока не озвучены.

Шаг 3. Подаем заявление в ЗАГС (для оформления развода через ЗАГС)

Семейной паре необходимо обратиться в районный ЗАГС по месту прописки одного из супругов и предоставить следующие документы:

  •         оригинал свидетельства о браке;
  •         паспорта обоих супругов;
  •         заявление о расторжении брака.

В соответствии с Семейным кодексом, существует два вида заявлений о расторжении брака, которые подают в ЗАГС:

  •         заявление о расторжении брака семейной пары, которая не имеет детей (заполняется в подавляющем большинстве случаев);
  •         заявление о разводе в соответствии со ст. 107 СКУ.

Второй вариант заполняется, когда один из супругов признан недееспособным или пропавшим без вести. В таком случае к указанному выше перечню документов потребуется приложить постановление суда о признании человека недееспособным или без вести пропавшим.

Примеры заявлений о расторжении брака можно найти на Едином государственном портале административных услуг.

Можно ускорить процесс подачи заявления. В Украине работает веб-портал Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Здесь можно в онлайн-режиме записаться на прием в ЗАГС в удобное для вас время.

В 2020 году вступило в силу еще одно нововведение. Теперь само заявление о расторжении брака можно подавать через интернет на сайте Единого государственного портала административных услуг.

Шаг 4. Ждем решения о расторжении брака (для оформления развода через ЗАГС)

По истечению одного месяца с момента подачи документов в ЗАГС процедура будет оформлена юридически и супруги получат свидетельство о расторжении брака.

Людям специально дается время (один месяц), чтобы они могли еще раз обдумать свое решение. Если в течение месяца супруги отзовут заявление, брак будет считаться действительным и это не повлечет дополнительных финансовых вложений.

Шаг 5. Подаем исковое заявление о расторжении брака в суд (для оформления развода через суд)

Бракоразводный процесс через суд начинается с подачи искового заявления. Его составляет инициатор развода.

Как правило, срок судебного процесса составляет несколько месяцев. Точно установленного времени здесь нет. Нередко юристы затягивают процесс на долгие месяцы.

При обращении в суд один из супругов должен подать:

  •         исковое заявление о разводе в двух экземплярах;
  •         письменный договор о том, с кем будут проживать дети;
  •         квитанцию об оплате судебного сбора;
  •         оригинал свидетельства о браке;
  •         паспорт истца;
  •         ИНН истца;
  •         свидетельство о рождении на каждого ребенка.

Пример искового заявления о расторжении брака.

Учтите, что в судах существуют дни приема и регистрации исковых заявлений. Рекомендуем заранее узнать эту информацию.  

Шаг 6. Подаем исковые заявления о разделе имущества и о взыскании алиментов (для оформления развода через суд)

В ходе судебного процесса бывшим супругам предстоит решить, с кем будут проживать дети, как будет разделено имущество, какой порядок уплаты алиментов. Если люди не придут к взаимному согласию, за них эти вопросы решит суд.

Вы вправе подавать исковые заявления о разделе имущества и о взыскании алиментов. Это можно делать одновременно с подачей искового заявления о расторжении брака или позже, в том числе после завершения бракоразводного процесса.

Каждый из супругов имеет право на 1/2 всего имущества, нажитого в браке, независимо от того, кто приносил в семью больший доход.

Размер алиментов регулируется Семейным кодексом Украины. Законодательно установлено, что выплаты не могут быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В 2020 году минимальный гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет составит:

  •         с 1 января 2020 года – 889,5 грн;
  •         с 1 июля 2020 года – 929,5 грн;
  •         с 1 декабря 2020 года – 960,5 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

  •         с 1 января 2020 года – 1 109 грн;
  •         с 1 июля 2020 года – 1 159 грн;
  •         с 1 декабря 2020 года – 1 197,5 грн.

Семейный кодекс регулирует процент от дохода, который должен выплачивать родитель на несовершеннолетнего ребенка:

  •         на одного ребенка – 1/4 дохода;
  •         на двух детей – 1/3 дохода;
  •         на трех и более детей – 1/2 дохода.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка