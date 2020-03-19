Перед тем, как оформить развод в Украине, нужно убедиться, что вы имеете на это право. В соответствии с нашим законодательством, расторгнуть брак нельзя в случае беременности жены, а также в течение 1 года с момента рождения ребенка.

Однако есть исключения. Брак будет расторгнут в трех ситуациях: если один из супругов совершает противоправные действия в отношении другого, если в свидетельстве о рождении не фигурирует имя мужчины в графе отец и если отцом зачатого/рожденного ребенка признан другой мужчина.