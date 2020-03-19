Как будут работать банки во время карантина

Во время карантина украинские банки будут работать в обычном режиме.

Отечественная банковская система продолжит обслуживать клиентов, рассказали в Национальном банке Украины.

НБУ готов поддерживать ликвидность банковской системы, сглаживать колебания курса.

Сегодня у нас достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов США, — добавили в НБУ.

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Клиенты банков смогут посетить отделения банков, снять наличные в терминале или в кассе. Гривневые банкноты НБУ планирует дополнительно обеззараживать в хранилище. Те украинцы, кто боится на период карантина выходить из дому, могут воспользоваться дистанционным банкингом.

Напомним, украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату коммуналки во время карантина.