При необходимости для лечения Covid-19 будут привлекать частные клиники – Ляшко

Для лечения пациентов от нового коронавируса в случае необходимости могут быть привлечены частные клиники.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко и добавил, что Минздрав имеет три сценария оказания медпомощи при Covid-19.

Сценарий 1

В легких случаях заболевания, которых может быть около 80%, медпомощь будет оказываться амбулаторно в условиях домашней изоляции.

— Для других 20%, которые будут требовать госпитализации в инфекционные больницы, мы создали карту, которая будет четко показывать, куда везти пациента, — сказал Ляшко.

Сценарий 2

Сценарий предусматривает переход на привлечение коечного фонда перепрофилированных медучеждений терапевтического профиля, которые также будут принимать пациентов с коронавирусом.

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Сценарий 3

Третий сценарий, по словам главного санврача Украины, предусматривает привлечение частных клиник.

— Это расширит масштаб оказания медпомощи, — сказал он.

В Минздраве отметили, что алгоритм медпомощи при коронавирусе основан на опыте Китая и Италии и полностью соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Как известно, по состоянию на 19 марта в Украине заболели 16 граждан, двое из них умерли. Карту распространения коронавируса в Украине можно найти в материале Фактов ICTV.