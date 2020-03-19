При необходимости для лечения Covid-19 будут привлекать частные клиники – Ляшко

Для лечения пациентов от нового коронавируса в случае необходимости могут быть привлечены частные клиники.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко и добавил, что Минздрав имеет три сценария оказания медпомощи при Covid-19.
Сценарий 1
В легких случаях заболевания, которых может быть около 80%, медпомощь будет оказываться амбулаторно в условиях домашней изоляции.
— Для других 20%, которые будут требовать госпитализации в инфекционные больницы, мы создали карту, которая будет четко показывать, куда везти пациента, — сказал Ляшко.
Сценарий 2
Сценарий предусматривает переход на привлечение коечного фонда перепрофилированных медучеждений терапевтического профиля, которые также будут принимать пациентов с коронавирусом.
Читайте: Украина получит тесты на коронавирус для 1 млн исследований – Ляшко
Сценарий 3
Третий сценарий, по словам главного санврача Украины, предусматривает привлечение частных клиник.
— Это расширит масштаб оказания медпомощи, — сказал он.
В Минздраве отметили, что алгоритм медпомощи при коронавирусе основан на опыте Китая и Италии и полностью соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
Как известно, по состоянию на 19 марта в Украине заболели 16 граждан, двое из них умерли. Карту распространения коронавируса в Украине можно найти в материале Фактов ICTV.