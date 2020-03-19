Курс долара в українських банках і обмінниках 19.03.2020

19 марта Национальный регулятор установил, что за один доллар придется заплатить 27 грн 27 коп. Евро остановилось на уровне 29 грн 79 коп.

Курсы валют в украинских банках по состоянию на 19 марта 2020 заметно изменился.

Приватбанк — покупка 27.20 грн за доллар; продаж — 28.30 грн;

— покупка 27.20 грн за доллар; продаж — 28.30 грн; Райффайзен Банк Аваль — покупка 27.40 грн за доллар; продаж — 28.60 грн;

— покупка 27.40 грн за доллар; продаж — 28.60 грн; Таскомбанк — покупка 27.50 грн за доллар; продаж — 28.00 грн;

— покупка 27.50 грн за доллар; продаж — 28.00 грн; ПУМБ — покупка 27.50 грн за доллар; продаж — 29.00. грн;

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Напомним, обвал цен на нефть, который состоялся 9 марта, всколыхнул мировую экономику. Цена за баррель нефти марки Brent упала на 30% и составила $31,4. И хотя к концу дня цена немного поднялась, эксперты назвали это самым масштабным падением со времен войны в Персидском заливе в 1991 году.

Источник: Finance.ua