Магазины АТБ справляются с повышенной покупательской активностью благодаря переходу транспортных и складских служб на усиленный режим работы — сообщили в пресс-службе компании АТБ-Маркет. Эти меры позволяют поддерживать работу торговой сети в штатном режиме и предложить покупателям привычный ассортимент товаров повседневного спроса.
Не менее важной, чем вопросы в сфере санитарно-эпидемической безопасности, для ритейла в условиях общенационального карантина является задача бесперебойного снабжения населения продуктами и товарами повседневного потребления.
Именно поэтому корпорация АТБ среди неотложных карантинных мероприятий определила одним из высочайших приоритетов обеспечение магазинов товарами в полном объеме и формирование достаточного количества запасов на складах и в распределительных центрах, — сообщили в компании АТБ-Маркет.
Компания удвоила объемы товарных запасов на складах и в распределительных центрах, чтобы в период повышенной покупательской активности, связанной с карантином, обеспечить традиционный для сети широкий товарный ассортимент.
Помимо этого, как сообщила компания АТБ-Маркет ранее, на период национального карантина введено ограничение на продажу товаров оптовыми партиями. Каждый покупатель сможет приобрести в АТБ не более 12 бутылок любого напитка и не более пяти единиц товара, за исключением овощей и фруктов.
Читайте: В АТБ рассказали, когда смягчат ограничения на продажу товаров
Такие меры позволяют сети АТБ удовлетворить спрос покупателей и обеспечивать потребности свыше 3,5 млн украинцев, которые ежедневно осуществляют покупки в АТБ на всей территории Украины.
-
АТБ перевела транспортные и складские службы на усиленный режим / 3 фотографии
— Масштабы компании, ее многолетний опыт работы, а также высокая квалификация и ответственность всех работников корпорации АТБ дает нам основания заверить своих потребителей и партнеров: мы справимся с вызовами карантинного периода, — подчеркнул Борис Марков, председатель Совета директоров, генеральный директор корпорации АТБ.
В пресс-службе напомнили, что корпорация АТБ располагает современной развитой логистической инфраструктурой, состоящей из девяти современных мультитемпературных распределительных центров категории А, товарооборот которых ежесуточно составляет свыше 6 тыс. тонн.
Распределительные центры обслуживают 95% товарооборота всех магазинов торговой сети АТБ. А собственный автопарк из более 600 специализированных автомобилей позволяет корпорации обеспечить бесперебойные поставки для более тысячи магазинов АТБ в 279 населенных пунктах Украины — столь мощная логистика компании способна удовлетворить потребности сети АТБ в обеспечении своих магазинов товарами повседневного спроса.
Напомним, ранее мы писали, что крупная сеть супермаркетов АТБ ввела новое правило на время карантина. Теперь в магазин одновременно могут зайти не более 15 человек.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
-