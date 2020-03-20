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Факты / Украина / Общество

АТБ перевела транспортные и складские службы на усиленный режим

Магазины АТБ справляются с повышенной покупательской активностью благодаря переходу транспортных и складских служб на усиленный режим работы — сообщили в пресс-службе компании АТБ-Маркет. Эти меры позволяют поддерживать работу торговой сети в штатном режиме и предложить покупателям привычный ассортимент товаров повседневного спроса.

Не менее важной, чем вопросы в сфере санитарно-эпидемической безопасности, для ритейла в условиях общенационального карантина является задача бесперебойного снабжения населения продуктами и товарами повседневного потребления.

Именно поэтому корпорация АТБ среди неотложных карантинных мероприятий определила одним из высочайших приоритетов обеспечение магазинов товарами в полном объеме и формирование достаточного количества запасов на складах и в распределительных центрах, — сообщили в компании АТБ-Маркет.

Компания удвоила объемы товарных запасов на складах и в распределительных центрах, чтобы в период повышенной покупательской активности, связанной с карантином, обеспечить традиционный для сети широкий товарный ассортимент.

Помимо этого, как сообщила компания АТБ-Маркет ранее, на период национального карантина введено ограничение на продажу товаров оптовыми партиями. Каждый покупатель сможет приобрести в АТБ не более 12 бутылок любого напитка и не более пяти единиц товара, за исключением овощей и фруктов.

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Такие меры позволяют сети АТБ удовлетворить спрос покупателей и обеспечивать потребности свыше 3,5 млн украинцев, которые ежедневно осуществляют покупки в АТБ на всей территории Украины.

АТБ перевела транспортные и складские службы на усиленный режим / 3 фотографии

— Масштабы компании, ее многолетний опыт работы, а также высокая квалификация и ответственность всех работников корпорации АТБ дает нам основания заверить своих потребителей и партнеров: мы справимся с вызовами карантинного периода, — подчеркнул Борис Марков, председатель Совета директоров, генеральный директор корпорации АТБ.

В пресс-службе напомнили, что корпорация АТБ располагает современной развитой логистической инфраструктурой, состоящей из девяти современных мультитемпературных распределительных центров категории А, товарооборот которых ежесуточно составляет свыше 6 тыс. тонн.

АТБ перевела транспортные и складские службы на усиленный режим

Распределительные центры обслуживают 95% товарооборота всех магазинов торговой сети АТБ. А собственный автопарк из более 600 специализированных автомобилей позволяет корпорации обеспечить бесперебойные поставки для более тысячи магазинов АТБ в 279 населенных пунктах Украины — столь мощная логистика компании способна удовлетворить потребности сети АТБ в обеспечении своих магазинов товарами повседневного спроса.

Напомним, ранее мы писали, что крупная сеть супермаркетов АТБ ввела новое правило на время карантина. Теперь в магазин одновременно могут зайти не более 15 человек.

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