АТБ перевела транспортные и складские службы на усиленный режим

Магазины АТБ справляются с повышенной покупательской активностью благодаря переходу транспортных и складских служб на усиленный режим работы — сообщили в пресс-службе компании АТБ-Маркет. Эти меры позволяют поддерживать работу торговой сети в штатном режиме и предложить покупателям привычный ассортимент товаров повседневного спроса.

Не менее важной, чем вопросы в сфере санитарно-эпидемической безопасности, для ритейла в условиях общенационального карантина является задача бесперебойного снабжения населения продуктами и товарами повседневного потребления. Именно поэтому корпорация АТБ среди неотложных карантинных мероприятий определила одним из высочайших приоритетов обеспечение магазинов товарами в полном объеме и формирование достаточного количества запасов на складах и в распределительных центрах, — сообщили в компании АТБ-Маркет.

Компания удвоила объемы товарных запасов на складах и в распределительных центрах, чтобы в период повышенной покупательской активности, связанной с карантином, обеспечить традиционный для сети широкий товарный ассортимент.

Помимо этого, как сообщила компания АТБ-Маркет ранее, на период национального карантина введено ограничение на продажу товаров оптовыми партиями. Каждый покупатель сможет приобрести в АТБ не более 12 бутылок любого напитка и не более пяти единиц товара, за исключением овощей и фруктов.

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Такие меры позволяют сети АТБ удовлетворить спрос покупателей и обеспечивать потребности свыше 3,5 млн украинцев, которые ежедневно осуществляют покупки в АТБ на всей территории Украины.