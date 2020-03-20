Муж умершей от коронавируса жительницы Ивано-Франковска госпитализирован

Муж умершей от инфицирования новым коронавирусом жительницы города Ивано-Франковск госпитализирован, его анализы на наличие Covid-19 направлены в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины.

Об этом сообщил главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

— Муж умершей находится в изолированном боксе. Проводится полное лечение в соответствии с протоколами по данному пациенту. У него взят мазок, также взят мазок у возможного контактного лица – их сына. Уже сегодня материалы направлены в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья города Киева, — сказал Савчук.

Главный санитарный врач области также отметили, что сын умершей сейчас находится в самоизоляции, как и медперсонал, контактировавший с женщиной.

— С понедельника в помещении поликлиники проводится дезинфекция, — отметил Савчук.

Кроме того, на данный момент устанавливают других контактных с женщиной лиц.

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Помимо прочего, в ОГА проинформировали, что всего в области проверяется 16 подозрений на коронавирус, госпитализированные находятся в областной клинической инфекционной больнице. Так, уже известно, что 10 подозрений не подтвердились.

Напомним, 20 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три летальных.

Сейчас коронавирус зафиксировано: