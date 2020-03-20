Во время карантина украинцы активно ищут чем занять свободное время не выходя из дома.
21 марта стартует онлайн-проект Литкурьер: онлайн чтение вслух, на котором известные украинские писатели будут читать свои произведения.
Первым в субботу в 20.30 будет читать писатель Сергей Жадан. Выступление будет транслироваться на Facebook странице Book Forum.
Читайте: Чем заняться во время карантина: 5 виртуальных экскурсий по музеям мира
Расписание других выступлений:
- 23 марта — Гаська Шиян;
- 25 марта — Остап Сливинский;
- 27 марта — Ирэна Карпа;
- 29 марта — секретный автор;
- 31 марта — Люба Якимчук;
- 2 апреля — Любко Дереш.
Ранее Факты ICTV публиковали 7 бесплатных образовательных ресурсов для детей на время карантина. В списке курсы уровня Гарвардского университета, изучение английского языка и культурный отдых.
Источник: Форум издателей