Во время карантина украинцы активно ищут чем занять свободное время не выходя из дома.

21 марта стартует онлайн-проект Литкурьер: онлайн чтение вслух, на котором известные украинские писатели будут читать свои произведения.

Первым в субботу в 20.30 будет читать писатель Сергей Жадан. Выступление будет транслироваться на Facebook странице Book Forum.

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Расписание других выступлений:

23 марта — Гаська Шиян;

25 марта — Остап Сливинский;

27 марта — Ирэна Карпа;

29 марта — секретный автор;

31 марта — Люба Якимчук;

2 апреля — Любко Дереш.

Ранее Факты ICTV публиковали 7 бесплатных образовательных ресурсов для детей на время карантина. В списке курсы уровня Гарвардского университета, изучение английского языка и культурный отдых.

Источник: Форум издателей