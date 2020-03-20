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Факты / Украина / Общество

Чем заняться во время карантина: украинские писатели будут читать свои произведения онлайн

Во время карантина украинцы активно ищут чем занять свободное время не выходя из дома.

21 марта стартует онлайн-проект Литкурьер: онлайн чтение вслух, на котором известные украинские писатели будут читать свои произведения.

Первым в субботу в 20.30 будет читать писатель Сергей Жадан. Выступление будет транслироваться на Facebook странице Book Forum.

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Расписание других выступлений:

  • 23 марта — Гаська Шиян;
  • 25 марта — Остап Сливинский;
  • 27 марта — Ирэна Карпа;
  • 29 марта — секретный автор;
  • 31 марта — Люба Якимчук;
  • 2 апреля — Любко Дереш.

Ранее Факты ICTV публиковали 7 бесплатных образовательных ресурсов для детей на время карантина. В списке курсы уровня Гарвардского университета, изучение английского языка и культурный отдых.

Источник: Форум издателей

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