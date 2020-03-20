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Факты / Украина

В аптеки поступит 1 млн масок, в больницы — 10 млн тестов на коронавирус — Зеленский

Украинские маски вскоре появятся в свободном доступе в аптеках Украины, заявил президент Украины в своем видеообращении 20 марта.

— В украинские аптеки поступит 1 млн медицинских масок, 100 тыс. масок повышенной защиты получат врачи и работники полиции, — сказал он.

В ближайшие 48 часов в нашу страну из Китая поступят 10 млн высокоточных лабораторных тестов, добавил лидер государства.

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Кроме того, в больницы направят 10 дополнительных аппаратов вентиляции легких.

К слову, в Министерстве здравоохранения прогнозируют, что купить медицинские маски в аптеках можно будет без проблем до конца недели.

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