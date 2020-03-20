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Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 3 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.
С полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.
С 17 марта по 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
По состоянию на 20 марта в Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
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11:52
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20 марта
В Днепропетровской области у 9 человек подозрение на коронавирус не подтвердилось.
10:09
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20 марта
Коронавирусом в Украине по состоянию на 20 марта заразились 26 человек, трое из них умерли.
22:28
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19 марта
В Ивано-Франковской области 19 марта зафиксирована смерть от коронавируса.
Коронавирус был обнаружен у 56-летней жительницы города Ивано-Франковска.
Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии 18 марта. Долгое время она занималась самолечением и поздно обратилась к медикам. Женщина умерла до получения результатов теста на Covid-19.
20:00
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19 марта
Из-за коронавируса и введения карантина потерять работу могут 170-500 тыс. украинцев.
Об этом заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, ссылаясь на опыт Китая, где за месяц безработица выросла на 1%.
19:59
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19 марта
Руководителям, которые будут незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф в 51 тыс. грн. Также их могут отправить на исправительные работы, сообщили в Министерстве внутренних дел.
В случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 или писать заявление в полицию.
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19:56
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19 марта
Карантин в Киеве уменьшил выбросы вредных газов в атмосферу.
По состоянию на 17.00 индекс качества воздуха показывает SaveEcoBot, в центре города составляет 66 пунктов, тогда как норма от 0 до 50. Такой уровень загрязнения определяют как умеренный.