19:59 -

Руководителям, которые будут незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф в 51 тыс. грн. Также их могут отправить на исправительные работы, сообщили в Министерстве внутренних дел.

В случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 или писать заявление в полицию.