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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 3 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 20 марта в Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

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11:52 - 20 марта

В Днепропетровской области у 9 человек подозрение на коронавирус не подтвердилось.

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10:41 - 20 марта

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве уже принято, документы проходят юридические процедуры.

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10:09 - 20 марта

Коронавирусом в Украине по состоянию на 20 марта заразились 26 человек, трое из них умерли.

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22:30 - 19 марта

В Днепропетровской области 19 марта зафиксировали два первых случая заболевания на коронавирус.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко сообщил, что пациенты недавно вернулись из-за границы.

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22:28 - 19 марта

В Ивано-Франковской области 19 марта зафиксирована смерть от коронавируса.

Коронавирус был обнаружен у 56-летней жительницы города Ивано-Франковска.

Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии 18 марта. Долгое время она занималась самолечением и поздно обратилась к медикам. Женщина умерла до получения результатов теста на Covid-19.

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20:00 - 19 марта

Из-за коронавируса и введения карантина потерять работу могут 170-500 тыс. украинцев.

Об этом заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, ссылаясь на опыт Китая, где за месяц безработица выросла на 1%.

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19:59 - 19 марта

Руководителям, которые будут незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф в 51 тыс. грн. Также их могут отправить на исправительные работы, сообщили в Министерстве внутренних дел.

В случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 или писать заявление в полицию.

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19:57 - 19 марта

Учителя должны получать среднюю зарплату во время карантина, заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

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19:56 - 19 марта

Карантин в Киеве уменьшил выбросы вредных газов в атмосферу.

По состоянию на 17.00 индекс качества воздуха показывает SaveEcoBot, в центре города составляет 66 пунктов, тогда как норма от 0 до 50. Такой уровень загрязнения определяют как умеренный.

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19:54 - 19 марта

Крупная сеть супермаркетов АТБ ввела новое правило на время карантина. Теперь в магазин одновременно могут зайти не более 15 человек.

Правило начинает действовать с 19 марта.

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