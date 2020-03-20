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Факты / Украина

Коронавирус не подтвердился у девяти человек из Днепропетровской области

Из девяти человек в Днепропетровской области, которых проверяли на Covid-19, у одного обнаружили грипп, еще у восьми – ОРВИ, сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

– У девяти жителей Днепропетровской области, которых проверяли на коронавирирус, этой болезни не обнаружили. Еще у двух диагностировали Covid-19. Это супружеская пара, вернувшаяся из Франции. Сейчас они изолированы в городской больнице №21 Днепра, находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь, – уточнил он.

По его словам, состояние инфицированных удовлетворительное – температура в норме, осложнений нет.

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Сердюк также отметил, что в области прилагаются максимальные усилия для недопущения распространения коронавируса: закрыты учебные заведения, ограничено движение транспорта, больницы — на усиленном режиме.

Напомним, в Днепропетровской области 19 марта зафиксировали два первых случая заболевания на коронавирус.

По состоянию на 20 марта коронавирусом в Украине заразились 26 человек, трое из них умерли.

Источник: Днепропетровская ОГА

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