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Факты / Украина

Коронавирус в Харьковской области: заболевшая женщина находится в Киеве

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавируса, родом из Харьковской области.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

Она вернулась из Франции и с 11 марта находится в Киеве. В столице женщина сдавала анализы и проходит лечение.

Читайте: В Киевской области подтвердили третий случай коронавируса

На территории Харьковской области до сих пор ни одного случая заражения Covid-19.

Напомним, в Минздраве сообщили, что в Харьковской области 20 марта зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

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