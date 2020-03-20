Коронавирус в Житомире: больной солгал о контактах, зараженных может быть больше

Первый инфицированный в Житомире местный житель солгал, что возвращался из Австрии с другом и сыном.

На самом деле, мужчина возил за границу целую группу и возвращался в самолете с этими людьми, рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

Над установлением всех лиц, с которыми контактировал инфицированный, работают сотрудники Нацполиции и СБУ. Неизвестно, были ли все они на самоизоляции после прилета.

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— Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы ездили, где они были, — сообщил мэр Житомира.

Напомним, первый случай коронавируса в Житомире подтвердился 19 марта. До этого в Радомышле Житомирской области женщина умерла от Covid-19.