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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Италии: число жертв стремительно растет

В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 627 человек.

Всего в Италии от коронавируса скончались 4032 человека.

По состоянию на 20 марта, количество случаев заражения коронавируса в Италии достигло 47 021 человек. Вылечиться от Covid-19 удалось 4400 пациентам.

Читайте: В Черновицкую область вернулись 1,5 тыс. человек из стран с коронавирусом

К слову, всего в мире коронавирусом заразились 265 495 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские исследователи разработали тесты для диагностики коронавируса.

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