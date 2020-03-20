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Факты / Украина

Коронавирус в Ивано-Франковске: Covid-19 подозревают у 15 человек

С подозрением на коронавирус в Ивано-Франковске госпитализированы еще 15 человек, поэтому планируют ужесточить карантин, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

В связи с этим он обратился к президенту и правительству:

– Обращаемся к правительству, президенту ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Поручить полиции, Нацгвардии, Муниципальной инспекции усилить патрулирование на улицах. Обеспечить круглосуточное патрулирование улиц.

Марцинкив также предупредил, что с 20 марта полиция города будет штрафовать за нарушение карантина: от 17 тыс. грн – для физических лиц и от 34 тыс. грн – для юридических.

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Также местная власть обращается к АМКУ для недопущения спекуляций на лекарствах и продуктах.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

Коронавирусом в Украине заразились 26 человек, трое из них умерли.

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