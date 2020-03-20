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Факты / Украина / Общество

Кулеба пообещал наградить дипломатов, которые борются с коронавирусом

Наградить дипломатов, которые усердно работают в турборежиме, обещают в Министерстве иностранных дел Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Все, кто поняли масштаб задачи и реально работают на его выполнение — все эти люди получат благодарность, и мы отметим их. После победы, — сказал Кулеба.

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По словам Кулебы, украинских дипломатов, которые в данной ситуации демонстрируют безразличие, мало, «но они есть».

— Во вторник утром я разбирался с одним посольством. Потому что ответы гражданам в стиле »мне центр не дал указаний, я не знаю, что делать» — это не то, чего я жду от дипломата, который находится за тысячи километров от центра, — пояснил министр.

Кулеба обещает оперативно реагировать на бездействие послов и консулов.

Как писали Факты ICTV, в МИДе пообещали максимально работать, чтобы украинцы за границей не остались без помощи во время пандемии коронавируса.

В ведомстве призывают граждан, находящихся сейчас за границей, зарегистрироваться в системе Друг.

Источник: Интерфакс-Украина

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