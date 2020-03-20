Курс валют: доллар в обменниках продают дороже 28 грн

20 марта курс гривны к доллару в обменниках держиться на уровне 28,10 грн.
Американская валюта за день в среднем подорожала на 10 коп.
Средний курс в обменниках Украины:
- доллар — 27,82 — 28,26 грн;
- евро — 29,66 — 30,26 грн.
Читайте: НБУ обвалил гривну курс валют на 20 марта
На “черном” рынке стоимость:
- доллар по 27,23 — 27,80 грн;
- евро — 29,14 — 29,84 грн.
Российский рубль продают по 0,34 грн а покупают по 0,30 грн.
Польский злотый предлагают по 6,50 грн, а реализуют по 6,15 грн.
Как писали Факты ICTV, резкий рост доллара и евро начался 10 марта.
Накануне мировую экономику потряс обвал цен на нефть.
Источник: Finance.ua
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