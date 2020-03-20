Минздрав будет лишать лицензий лаборатории, которые скрывают выявления Covid-19

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, в том числе частных, которые не будут отчитываться о проведенных исследованиях на коронавирус, согласно установленной форме.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга.

— Вчера Минздрав направил дополнительное разъяснение, где четко указано, как сообщать, в том числе частным лабораториям, о диагностированных случаях коронавируса, чтобы вовремя провести эпидрасследование. Кроме того, есть требование к частным лабораториям передавать первые пять позитивных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. В настоящее время они обязаны отчитываться в установленной форме. В случае нарушения, Минздрав будет инициировать отзыв лицензии, — сказал он.

Он также отметил, что Минздрав совместно с Государственной таможенной службой, Министерством финансов и Минэкономики разработал проект постановления с перечнем товаров, работ и услуг, которые будут закупаться вне рамок закона о публичных закупках.

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Этот документ планируется принять в пятницу на заседании правительства.

Помимо этого, по словам замминистра, ожидается поставка ПЦР-тестов для распределения по всей территории Украины.

Напомним, в Киеве работники частной медицинской клиники не уведомили Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья о больном коронавирусом пациенте.

По данному факту прокуратура города Киева инициировала проведение досудебного расследования.