На время карантина в Киеве могут открыть магазины средств гигиены

В Киеве планируется возобновить работу магазинов средств гигиены и косметики на период карантина, введенного из-за коронавируса, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он объяснил это особой необходимостью такой продукции в борьбе с инфекцией.

– Есть несколько сетей магазинов, которые продают в основном средства гигиены и частично — косметику. Большинство из них прекратили работу. Мы проведем консультации, и, по моему мнению, они должны возобновить работу с соблюдением всех норм и правил, – добавил Поворозник.

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Коронавирусом в Украине по состоянию на 20 марта заразились 26 человек, трое из них умерли.

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