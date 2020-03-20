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Факты / Украина / Общество

На время карантина в Киеве могут открыть магазины средств гигиены

В Киеве планируется возобновить работу магазинов средств гигиены и косметики на период карантина, введенного из-за коронавируса, заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он объяснил это особой необходимостью такой продукции в борьбе с инфекцией.

– Есть несколько сетей магазинов, которые продают в основном средства гигиены и частично — косметику. Большинство из них прекратили работу. Мы проведем консультации, и, по моему мнению, они должны возобновить работу с соблюдением всех норм и правил, – добавил Поворозник.

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Коронавирусом в Украине по состоянию на 20 марта заразились 26 человек, трое из них умерли.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

Источник: РБК-Украина

Фото: Pixabay

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