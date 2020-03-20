В Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
Решение приняли на внеочередном заседании областной региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 марта.
— Днепропетровская область ввела режим чрезвычайной ситуации, чтобы максимально обезопасить людей от коронавируса. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, — отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
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Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали координационную группу. Туда вошли местные руководители Государственной спасательной службы, Нацполиции, транспортные и другие службы.
Напомним, 19 марта в Днепропетровской области зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом Covid-19.
Пациенты недавно вернулись из-за границы.
Источник: Днепропетровская ОГА