В Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Решение приняли на внеочередном заседании областной региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 марта.

— Днепропетровская область ввела режим чрезвычайной ситуации, чтобы максимально обезопасить людей от коронавируса. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, — отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Читайте: Коронавирус не подтвердился у девяти человек из Днепропетровской области

Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали координационную группу. Туда вошли местные руководители Государственной спасательной службы, Нацполиции, транспортные и другие службы.

Напомним, 19 марта в Днепропетровской области зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом Covid-19.

Пациенты недавно вернулись из-за границы.

Источник: Днепропетровская ОГА