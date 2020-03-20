PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На период карантина новые авто можно зарегистрировать онлайн

В Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин. В связи с этим сервисные центры с 21 марта начнут удаленно регистрировать покупку новых автомобилей.

Так, для первой государственной регистрации новых легковых авто дежурные сервисные центры МВД будут принимать документы в электронном виде.

Читайте: Первый украинец смог вылечиться от коронавируса

Для того, чтобы получить эту услугу, необходимо будет направить в сервисный центр следующий пакет документов:

  • заявление владельца, и согласие на обработку персональных данных;
  • копию паспорта (с указанием места регистрации);
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;
  • документ, где указана стоимость транспортного средства.
  • документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения.

После того, как документы проверят, сотрудник назначит дату и время для получения оригиналов.

Ранее Факты IСTV писали, что украинские исследователи разработали тесты для диагностики коронавируса.

Источник: Министерство внутренних дел

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка