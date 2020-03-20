На период карантина новые авто можно зарегистрировать онлайн

В Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин. В связи с этим сервисные центры с 21 марта начнут удаленно регистрировать покупку новых автомобилей.

Так, для первой государственной регистрации новых легковых авто дежурные сервисные центры МВД будут принимать документы в электронном виде.

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Для того, чтобы получить эту услугу, необходимо будет направить в сервисный центр следующий пакет документов:

заявление владельца, и согласие на обработку персональных данных;

копию паспорта (с указанием места регистрации);

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;

документ, где указана стоимость транспортного средства.

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения.

После того, как документы проверят, сотрудник назначит дату и время для получения оригиналов.

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Источник: Министерство внутренних дел