На период карантина новые авто можно зарегистрировать онлайн

В Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин. В связи с этим сервисные центры с 21 марта начнут удаленно регистрировать покупку новых автомобилей.
Так, для первой государственной регистрации новых легковых авто дежурные сервисные центры МВД будут принимать документы в электронном виде.
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Для того, чтобы получить эту услугу, необходимо будет направить в сервисный центр следующий пакет документов:
- заявление владельца, и согласие на обработку персональных данных;
- копию паспорта (с указанием места регистрации);
- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
- документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;
- документ, где указана стоимость транспортного средства.
- документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения.
После того, как документы проверят, сотрудник назначит дату и время для получения оригиналов.
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Источник: Министерство внутренних дел