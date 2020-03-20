Нацгвардию привлекли к борьбе с Covid-19

Нацгвардейцы помогают полицейским поддерживать общественный порядок во время карантина.

Военнослужащие контролируют пассажироперевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок.

— Гвардейцы начали нести службу совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах в населенных пунктах на территории Украины, — сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

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Превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, а также в Днепре, Черкассах и в населенных пунктах Ямпольского района.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции режим чрезвычайной ситуации ввели в трех областях Украины: Киевской, Житомирской и Черновицкой.

Напомним, нацгвардейцы охраняли Александровскую больницу в Киеве, куда киевляне ворвались за тестами на Covid-19.