Директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов заразился коронавирусом.

— Пока я был в Турции мой сын находился здесь у нас дома в Атланте, а потом полетел на работу в Украину. Он работает в Украине. Он прилетел в среду в Киев, а в субботу он почувствовал недомогание, что у него поднялась температура, померил, было порядка 38, и начался вот этот очень характерный сухой лающий кашель, — рассказал отец больного Михаил Фаворов.

По его словам, в понедельник Андрей Фаворов прошел тест на коронавирус и он оказался положительным. На следующий день заболела жена топ-менеджера Нафтогаза Анастасия Магонова.

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20 марта Фаворов записал видеообращение в Facebook, в котором заявил, что неделю назад у него появился кашель. Температура поднялась до 37,5.

— В соответствии с рекомендациями и внутренним протоколом Нафтогаза самоизолировался. Сижу дома, не хожу и минимизирую контакт со всеми, с кем можно и нельзя. Чувствую себя прекрасно, только скучно. Планирую еще неделю так просидеть до того момента, когда все вопросы будут сняты, — отметил Фаворов.

Ранее Факты ICTV писали, что нардеп Сергей Шахов и его жена заразились коронавирусом.