Частная клиника в Киеве скрыла случай коронавируса, прокуратура открыла дело

В Киеве работники частной медицинской клиники не уведомили Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья о больном коронавирусом пациенте.

По данному факту прокуратура города Киева инициировала проведение досудебного расследования по ч. 1 ст. 325 УК, касающейся нарушения правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний.

По информации СМИ, положительный тест на коронавирус в одном из частных медицинских центров столицы получил киевлянин, который вернулся из Швейцарии.

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Однако медучреждение не сообщило об инфицировании коронавирусом украинца государственные органы. Диагноз подтвердила и предоставила информацию одна из немецких лабораторий.

Как известно, Верховная Рада 17 марта приняла ряд временных законов, которые предусматривают до 8 лет тюрьмы за нарушение карантина из-за коронавируса.