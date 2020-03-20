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Факты / Украина

ПЦУ начала изготавливать антисептики и раздавать пенсионерам

Священнослужители Православной церкви Украины начали изготавливать антисептики в рамках борьбы с пандемией коронавируса в Украине.

Их бесплатно будут раздавать в разных городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь) наиболее уязвимым к коронавирусу группам населения: пожилых людей, тем, кто оказался в трудной ситуации или не имеет пока жилья.

Читайте: Как сделать антисептик из водки — рецепт

В состав антисептика от ПЦУ входят этанол (или изопропиловый спирт), перекись водорода и глицерин.

Рецепт антисептика

Напомним, раньше мы писали, как сделать антисептик в домашних условиях без глицерина.

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