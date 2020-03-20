Священнослужители Православной церкви Украины начали изготавливать антисептики в рамках борьбы с пандемией коронавируса в Украине.
Их бесплатно будут раздавать в разных городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь) наиболее уязвимым к коронавирусу группам населения: пожилых людей, тем, кто оказался в трудной ситуации или не имеет пока жилья.
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В состав антисептика от ПЦУ входят этанол (или изопропиловый спирт), перекись водорода и глицерин.
Напомним, раньше мы писали, как сделать антисептик в домашних условиях без глицерина.
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