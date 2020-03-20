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Факты / Украина

Разумков рассказал о ситуации с коронавирусом среди депутатов

Среди народных депутатов пока не обнаружено новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

— У нас пока еще нет подтвержденных случаев среди других народных депутатов, — сказал он.

Читайте: Шахов заболел коронавирусом: что известно и кого должны изолировать

Ранее нардеп Сергей Шахов заразился коронавирусом. Недавно он вернулся из Франции. После этого Covid-19 подтвердили у его супруги.

 

Источник: Интерфакс-Украина

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