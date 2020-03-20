Студентов медвузов хотят привлечь к борьбе с коронавирусом

Сейчас отрабатывается возможность привлечения студентов старших курсов для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире Свобода слова Савика Шустера.

— Сейчас отрабатывается возможность привлечения студентов 5-6 курсов и интернов чтобы усилить медиков, которые сейчас находятся в карантине.

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По его словам, это позволит обеспечить оказание медицинской помощи тем группам населения, которые в ней больше всего нуждаться.

Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев коронавируса. Всего зафиксировано 3 летальные исходы.