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Факты / Украина / Общество

В Черновицкую область вернулись 1,5 тыс. человек из стран с коронавирусом

В Черновицкой области насчитали минимум 1,5 тыс. человек, вернувшихся из стран, где распространяется коронавирус.

Об этом заявил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук.

— Мы надеемся на солидарность жителей Черновцов и местных властей, чтобы они также присоединились к учету таких лиц, — сказал председатель ОГА.

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Осадчук отметил, что эти люди могут быть потенциальными носителями Сovid-19.

Он призвал людей, вернувшихся на родину из других стран, самоизолироваться.

Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине лабораторно подтверждено 26 случаев Covid-19, три из них — летальные.

Источник: Интерфакс-Украина

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