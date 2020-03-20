В Черновицкой области насчитали минимум 1,5 тыс. человек, вернувшихся из стран, где распространяется коронавирус.
Об этом заявил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осадчук.
— Мы надеемся на солидарность жителей Черновцов и местных властей, чтобы они также присоединились к учету таких лиц, — сказал председатель ОГА.
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Осадчук отметил, что эти люди могут быть потенциальными носителями Сovid-19.
Он призвал людей, вернувшихся на родину из других стран, самоизолироваться.
Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине лабораторно подтверждено 26 случаев Covid-19, три из них — летальные.
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