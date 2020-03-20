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Факты / Украина

В Черновицкой области подтвердили 10 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области зафиксировали 10 новых случаев коронавируса.

По состоянию на 22.00 20 марта в Украине подтверждено 40 случаев Covid-19.

— 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области, — отметили в Минздраве.

Читайте: Чрезвычайную ситуацию могут объявить в еще двух областях — Шмыгаль

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук отметил, что в области есть всего 25 случаев коронавируса. Все пациенты находятся в стабильном нормальном состоянии.

Сейчас в Украине 3 летальных исхода от Covid-19 в Украине. Пациент, у которого первого было зафиксировано Covid-19 уже выздоровел.

Источник: Минздрав

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