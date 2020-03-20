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Факты / Украина

В Харьковской области зафиксирован первый случай коронавируса

В Харьковской области 20 марта зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Минздраве.

Также новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Читайте: В Киевской области подтвердили третий случай коронавируса

Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине заболели 29 человек, трое из них умерли. Факты ICTV публиковали карту распространения коронавируса в Украине.

Источник: Минздрав

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