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Факты / Украина

В Киевской области подтвердили третий случай коронавируса

В Киевской области зафиксирован третий случай коронавируса.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин.

Он призвал всех придерживаться строгого карантина и не поддаваться панике.

Читайте: Результаты теста скрыли. Что известно о третьем больном коронавирусом в Киеве

Подробностей об инфицированном коронавирусом пока не сообщается.

К слову, по состоянию на 20 марта в Украине заболели 29 граждан, трое из них умерли. Карту распространения коронавируса в Украине можно найти в материале Фактов ICTV.

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