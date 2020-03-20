Во Львове обнаружили первый случай коронавируса.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
— Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом во Львове (житель Львова, 1950 г. р. 13 марта вернулся из Германии), — написал он.
Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины.
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Больного госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительных органам для дальнейшего реагирования.
— Отдельно хочу подчеркнуть ответственность человека, о котором идет речь. Возвращаясь из Германии, мужчина (сам является врачом) осознавал, что пребывает в группе риска. Поэтому в первый день после возвращения он сдал анализы в частную лабораторию.
Все время старался быть в максимальной самоизоляции. После получения положительных результатов сразу обратился в инфекционную больницу, — добавил Садовый.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений нет, но находиться и в дальнейшем под контролем.
Напомним, 20 марта первый мужчина в Украине вылечился от коронавируса. Им стал пациент из Черновцов.