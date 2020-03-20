PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Во Львове подтвердили первый случай коронавируса

Во Львове обнаружили первый случай коронавируса.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

— Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом во Львове (житель Львова, 1950 г. р. 13 марта вернулся из Германии), — написал он.

Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины.

Читайте: В Черновицкую область вернулись 1,5 тыс. человек из стран с коронавирусом

Больного госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительных органам для дальнейшего реагирования.

— Отдельно хочу подчеркнуть ответственность человека, о котором идет речь. Возвращаясь из Германии, мужчина (сам является врачом) осознавал, что пребывает в группе риска. Поэтому в первый день после возвращения он сдал анализы в частную лабораторию.

Все время старался быть в максимальной самоизоляции. После получения положительных результатов сразу обратился в инфекционную больницу, — добавил Садовый.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений нет, но находиться и в дальнейшем под контролем.

Напомним, 20 марта первый мужчина в Украине вылечился от коронавируса. Им стал пациент из Черновцов.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка