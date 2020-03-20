Правительство упростило закупку товаров и услуг для борьбы с Covid-19

Правительство до 19 апреля 2020 упростило закупку товаров, работ и услуг, необходимых для предотвращения распространения Covid-19 в Украине.
— Постановлением определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками Covid-19 в условиях неотложности осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цены, объема и т.д.), — отметил премьер-министр Украина Денис Шмыгаль.
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Соответствующий договор должен быть загружен в е-систему вместе со всеми приложениями к нему.
Также правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
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