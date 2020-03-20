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Факты / Украина

В Украине подтверждено 29 случаев Covid-19

По состоянию на 20 марта, в Украине подтверждено 29 случаев Covid-19.

Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один — в Харьковской, один — во Львовской.

Читайте: В Киевской области подтвердили третий случай коронавируса

Сейчас в Украине есть 3 летальных исхода от коронавируса: в Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Карту распространения коронавируса в Украине можно найти в материале Фактов ICTV.

Источник: Минздрав

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