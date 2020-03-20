Вирус будет распространяться: глава Минздрава Емец обратился к украинцам

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что коронавирус продолжает распространяться в Украине.

— Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться, — отметил министр.

Он добавил, что европейские системы здравоохранения не выдерживают худших сценариев пандемии.

— Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус. Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина, — подчеркнул Емец.

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Министр подчеркнул, что государство оперативно принимает все необходимые меры, чтобы не допустить повторения катастрофического опыта других стран.

— Но все наши действия могут быть напрасными, если каждый из вас не продемонстрирует сознательности и ответственности. В этом случае все зависит от конкретных поступков каждого из нас, — отметил Илья Емец.

Глава ведомства призвал украинцев оставаться дома, мыть руки, держать дистанцию.

— Равнодушие во время карантина и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первых симптомов респираторных заболеваний, — подчеркнул Емец.

Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине лабораторно подтверждено 26 случаев Covid-19, три из них — летальные.