PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зафиксированы два новых случая коронавируса в двух областях

В Тернопольской области зафиксирован первый случай коронавируса. Также подтверждается еще один зараженный в Киевской области.

В Минздраве подвердили 41 случай коронавируса по всей территории Украины.

Читайте: Чрезвычайную ситуацию могут объявить в еще двух областях — Шмыгаль

Также сообщается, что пациент, у которого первого в Украине был зафиксирован Covid-19, уже выздоровел.

Напомним, по состоянию на 20 марта, три человека умерли от коронавируса в Украине. Ранее Факты ICTV публиковали карту распространения коронавируса в стране.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка