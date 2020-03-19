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Факты / Украина

Здоровые ломились за тестами на Covid-19: больницу в Киеве охраняет Нацгвардия

Инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве охраняют военнослужащие Национальной гвардии.

В эту больницу госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус.

— На выходные были неописуемые события, когда люди здоровые ломились в инфекционное отделение, чтобы протестироваться на коронавирус. Сейчас в Александровской больнице дежурит Нацгвардия, поэтому отделение уже работает более спокойно, — рассказала врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская.

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Она добавила, что протестировать всех не возможно. Это не может себе позволить даже Минздрав США.

— Всех протестировать не возможно, это никто не может себе позволить, даже система здравоохранения США. Но, конечно, у нас будет расширение доступа к тестированию, — отметила Голубовская.

Напомним, Украина ожидает поставок тестов для диагностики коронавируса методом ПЦР для более 1 млн исследований.

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