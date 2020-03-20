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Факты / Украина / Общество

Зеленский и премьер Италии обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Глава государства выразил соболезнования в связи с ужасными масштабами пандемии коронавируса в Италии, которая унесла жизни более трех тысяч итальянских граждан.

Зеленский и Конте согласились с важностью координации усилий по борьбе с распространением пандемии и преодоления негативных социально-экономических последствий, вызванных вспышкой коронавируса.

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Отдельно обсудили вопросы возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте пообещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта.

Владимир Зеленский отметил интерес Украины в налаживании информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран.

Напомним, по состоянию на 20 марта, количество случаев заражения коронавирусом в Италии достиго 47 021 человека. В то же время излечиться от Covid-19 удалось 4 400 пациентам.

Источник: Офис президента

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